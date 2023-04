Quando Ken vuole rimanere a dormire da Barbie: il primo trailer del film più atteso (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’attesa è ancora lunga. In fondo, il film arriverà nelle sala cinematografiche italiane il 20 luglio. Con tutti i suoi colori ros e i rollerbade giallo fluo. Ma ora sappiamo qualcosa in più di cosa ci aspetta. È arrivato il primo trailer di Barbie. Il film diretto da Greta Gerwig sulla bambola più famosa del mondo. E se questo è solo un assaggio di quello che ci attende, non vediamo l’ora che arrivi il film completo. Il nuovo trailer di “Barbie” Avevamo lasciato Barbie – Margot Robbie in una sorta di metacitazione dell’inizio di 2001 Odissea nello Spazio. Con la nostra eroina in costume e occhialoni da sole. Gigante in mezzo a delle bambine con le loro bambole neonate. Che, come i primati del capolavoro di Stanley Kubrick, vengono ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’attesa è ancora lunga. In fondo, ilarriverà nelle sala cinematografiche italiane il 20 luglio. Con tutti i suoi colori ros e i rollerbade giallo fluo. Ma ora sappiamo qualcosa in più di cosa ci aspetta. È arrivato ildi. Ildiretto da Greta Gerwig sulla bambola più famosa del mondo. E se questo è solo un assaggio di quello che ci attende, non vediamo l’ora che arrivi ilcompleto. Il nuovodi “” Avevamo lasciato– Margot Robbie in una sorta di metacitazione dell’inizio di 2001 Odissea nello Spazio. Con la nostra eroina in costume e occhialoni da sole. Gigante in mezzo a delle bambine con le loro bambole neonate. Che, come i primati del capolavoro di Stanley Kubrick, vengono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muffvns : RT @connellwaldronn: assurdo che come vedete un film leggero divertente rosa lo catalogate subito come cringe trash qualcosa per bambini ma… - valluan : Tipo: Togliere l'asciugamano -> azioni 'cattive' in spiaggia <- sbattere fuori dalla spiaggia Ergo: - ' [...] ti to… - smarginandomi : RT @connellwaldronn: assurdo che come vedete un film leggero divertente rosa lo catalogate subito come cringe trash qualcosa per bambini ma… - misscuore85 : RT @connellwaldronn: assurdo che come vedete un film leggero divertente rosa lo catalogate subito come cringe trash qualcosa per bambini ma… - rosestobecky : RT @connellwaldronn: assurdo che come vedete un film leggero divertente rosa lo catalogate subito come cringe trash qualcosa per bambini ma… -