Qual è il futuro delle batterie che ci porteranno alla transizione energetica?

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo costruito un mondo in cui dipendiamo dallesotto molti aspetti della vita quotidiana che vanno ben oltre il semplice utilizzo di uno smartphone o per alimentare una automobile. Se la mobilità è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica per le decisioni dell’Unione europea, non bisogna dimenticare l’utilizzo dianche negli apparecchi medici e non occorre trascurare anche la necessità di dover avere accumulatori con la capacità di immagazzinare energia in modo efficiente, a basso costo e green. Di conseguenza, c’è uno sforzo continuo per migliorare le prestazioni. Cosa si prospetta per ildella tecnologia? Solo auto elettriche dal 2035, quanta elettricità sarà necessaria?...