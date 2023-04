Putin e gli ambasciatori: c’è il covid, nessun contatto – Video (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le restrizioni sanitarie sono ancora in vigore, non potremo parlare di persona”. Vladimir Putin congeda a distanza gli ambasciatori arrivati al Cremlino per l’evento in cui il presidente russo riceve le credenziali dei diplomatici. Putin parla dal podio al centro della sala, mentre gli ospiti sono distanti diversi metri: alla fine, nessuna stretta di mano. La scena non passa inosservata e viene rilanciata sui canali Telegram ucraini. Solo ieri, hanno avuto vasta eco le parole di un ex agente del servizio di sicurezza di Putin: il presidente russo “teme per la sua vita in modo patologico. Si è isolato dal mondo con barriere di ogni tipo: la quarantena, il vuoto informativo. Il suo rapporto con la realtà è distorto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le restrizioni sanitarie sono ancora in vigore, non potremo parlare di persona”. Vladimircongeda a distanza gliarrivati al Cremlino per l’evento in cui il presidente russo riceve le credenziali dei diplomatici.parla dal podio al centro della sala, mentre gli ospiti sono distanti diversi metri: alla fine,a stretta di mano. La scena non passa inosservata e viene rilanciata sui canali Telegram ucraini. Solo ieri, hanno avuto vasta eco le parole di un ex agente del servizio di sicurezza di: il presidente russo “teme per la sua vita in modo patologico. Si è isolato dal mondo con barriere di ogni tipo: la quarantena, il vuoto informativo. Il suo rapporto con la realtà è distorto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

