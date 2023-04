Putin accusa gli Stati Uniti: “La guerra l’avete provocata voi sostenendo la rivoluzione ucraina” (Di mercoledì 5 aprile 2023) E’ un Putin aggressivo come sempre quello che stamane ha ricevuto le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca, secondo quanto riporta la Ria Novosti. “L’Unione europea ‘ha aperto un confronto geopolitico con la Russia e ‘ultimamente sono notevolmente peggiorate le relazioni tra Mosca e Bruxelles”, ha dichiarato il presidente russo, secondo cui ancora peggio va sul fronte atlantico. Sono ”in crisi profonda le relazioni tra Stati Uniti e Russia. La crisi odierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in ucraina”, ha aggiunto Putin. L’unico modo ”per ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti” sarebbe, secondo il presidente russo, rispettare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) E’ unaggressivo come sempre quello che stamane ha ricevuto le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca, secondo quanto riporta la Ria Novosti. “L’Unione europea ‘ha aperto un confronto geopolitico con la Russia e ‘ultimamente sono notevolmente peggiorate le relazioni tra Mosca e Bruxelles”, ha dichiarato il presidente russo, secondo cui ancora peggio va sul fronte atlantico. Sono ”in crisi profonda le relazioni trae Russia. La crisi odierna è stata determinata dalla volontà deglidi sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in”, ha aggiunto. L’unico modo ”per ricostruire i rapporti con gli” sarebbe, secondo il presidente russo, rispettare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : #Putin accusa gli #Usa di aver generato 'l'odierna crisi' #Ucraina #Guerra #Russia - NicoladaMantova : @AStramezzi Dottore. Lasci stare. Non si può sentire qualcuno che difende quel criminale di putin. Donne e bambini… - Cinzia59391505 : @rulajebreal Un delinquente.Un 35mo capo di accusa x aver indotto il figlio a minacciare il giudice tramite la figl… - Kapparar1 : L'arresto, il processo e la messa in stato di accusa nei confronti di Donald Trump, sono un chiaro messaggio per Vladimir Putin. - TizziArianna : RT @PatriziaTenda: 'Presidente Putin, gli americani hanno messo in stato d'accusa la nostra principale risorsa!' 'Ok, arrestiamo altri gior… -