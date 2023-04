«Puoi essere sensibile e gentile, e allo stesso tempo una leader». La lezione di Jacinda Ardern nel discorso di addio al Parlamento – Il video (Di mercoledì 5 aprile 2023) Standing ovation, abbracci, cori Maori. Sipario chiuso. L’ultimo atto politico di Jacinda Ardern è andato in scena al Parlamento neozelandese. Il monologo emozionante, che ha tutte le carte in regola per essere una vera lezione, recita così: «Si può essere ansiosi, sensibili, gentili, essere una madre, oppure no, un nerd, uno che piange, uno che abbraccia, si può essere tutte queste cose insieme e allo stesso tempo essere una leader». Applausi. Un discorso emozionate, sicuramente personale, e nel giorno in cui la leadership femminile ha subito un altro scossone. La leader dei socialdemocratici, Sanna Marin, si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Standing ovation, abbracci, cori Maori. Sipario chiuso. L’ultimo atto politico diè andato in scena alneozelandese. Il monologo emozionante, che ha tutte le carte in regola peruna vera, recita così: «Si puòansiosi, sensibili, gentili,una madre, oppure no, un nerd, uno che piange, uno che abbraccia, si puòtutte queste cose insieme euna». Applausi. Unemozionate, sicuramente personale, e nel giorno in cui laship femminile ha subito un altro scossone. Ladei socialdemocratici, Sanna Marin, si ...

