Pubblicità Crodino | canzone | campagna | video spot

Scheda Pubblicità Crodino
Messa in onda: aprile 2023
Titolo: Crodino. Analcolico sorprendente. Gusto travolgente.
Protagonista: Il Gorilla
canzone/musica: clicca qui
video spot Crodino

Crodino, il nuovo spot parla alla GenZ Se nel corso della vostra giornata aprite Instagram, Spotify o guardate la televisione, probabilmente vi sarà capitato di vedere la nuova pubblicità di Crodino , lo storico soft drink del Gruppo Campari . Dal 30 marzo l'azienda ha lanciato un nuovo spot che è stato realizzato in collaborazione con Dentsu Creative , mentre la produzione ... Festival di Sanremo, cinque motivi per cui i marketer non possono perderlo Crodino, Philadelphia, Lavazza, Pandora e TicketOne hanno una lega brandizzata pubblica a cui si ... senza citare o fare pubblicità esplicita. Un esempio su tutti: un Bonus Premium di Pandora ... Tutto quello che devi sapere per giocare al FantaSanremo Marchi come Crodino, Philadelphia, Lavazza, Pandora e TicketOne in veste di sponsor e 3Beee come ...ci sono dei Bonus Premium che sono riferiti ai relativi marchi ma senza citare o fare pubblicità ... Se nel corso della vostra giornata aprite Instagram, Spotify o guardate la televisione, probabilmente vi sarà capitato di vedere la nuovadi, lo storico soft drink del Gruppo Campari . Dal 30 marzo l'azienda ha lanciato un nuovo spot che è stato realizzato in collaborazione con Dentsu Creative , mentre la produzione ..., Philadelphia, Lavazza, Pandora e TicketOne hanno una lega brandizzata pubblica a cui si ... senza citare o fareesplicita. Un esempio su tutti: un Bonus Premium di Pandora ...Marchi come, Philadelphia, Lavazza, Pandora e TicketOne in veste di sponsor e 3Beee come ...ci sono dei Bonus Premium che sono riferiti ai relativi marchi ma senza citare o fare... La musica di Thasup nel nuovo spot Crodino Engage