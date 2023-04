Pronto il nuovo Centro di Autonomia Abitativa a Latina (Di mercoledì 5 aprile 2023) Latina – In una conferenza stampa organizzata dal Comune di Latina e da Associazione 21luglio e? stato illustrato il Regolamento che norma l’accoglienza temporanea del nuovo Centro di Autonomia Alloggiativa (Caa) di prossima realizzazione in localita? Borgo Bainsizza. Il Caa sara? attrezzato con moduli abitativi e al suo interno verra? promossa “l’inclusione sociale attraverso strumenti di partecipazione, di co-programmazione e di sostegno all’Autonomia, finalizzata all’accoglienza temporanea degli ospiti» tenuto conto dei principi e delle norme italiane e internazionali”. Nel Caa, privo di ogni connotazione etnica, potranno eccedere cittadini italiani e stranieri in certificato disagio socio-economico anche se, considerata l’attuale emergenza Abitativa, le prime a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)– In una conferenza stampa organizzata dal Comune die da Associazione 21luglio e? stato illustrato il Regolamento che norma l’accoglienza temporanea deldiAlloggiativa (Caa) di prossima realizzazione in localita? Borgo Bainsizza. Il Caa sara? attrezzato con moduli abitativi e al suo interno verra? promossa “l’inclusione sociale attraverso strumenti di partecipazione, di co-programmazione e di sostegno all’, finalizzata all’accoglienza temporanea degli ospiti» tenuto conto dei principi e delle norme italiane e internazionali”. Nel Caa, privo di ogni connotazione etnica, potranno eccedere cittadini italiani e stranieri in certificato disagio socio-economico anche se, considerata l’attuale emergenza, le prime a ...

