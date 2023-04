Processo per la tragedia di piazza San Carlo, l’avvocata Biafora: “Sono stata offesa e discriminata dai giudici” (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Corte d’Assise non le ha riconosciuto la liquidazione delle spese per le attività svolte durante il procedimento, definendo la sua attività “inerte“. Ma Caterina Biafora, l’avvocato che patrocina alcune delle decine di vittime ferite durante la tragedia di piazza San Carlo, non ci sta, e dichiara tutta la sua amarezza. “Mi domando qual è stata la mia colpa. Avere lavorato più degli altri, avere avuto più parti civili o il fatto di essere malata, ‘scomoda’ e quindi inidonea?”, queste le parole dell’avvocato, che, secondo quanto si apprende dalle pagine torinesi del Corriere della Sera, Sono riportate in un atto depositato davanti ai giudici della Corte d’Assiste d’Appello responsabile del Processo sui fatti di piazza San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Corte d’Assise non le ha riconosciuto la liquidazione delle spese per le attività svolte durante il procedimento, definendo la sua attività “inerte“. Ma Caterina, l’avvocato che patrocina alcune delle decine di vittime ferite durante ladiSan, non ci sta, e dichiara tutta la sua amarezza. “Mi domando qual èla mia colpa. Avere lavorato più degli altri, avere avuto più parti civili o il fatto di essere malata, ‘scomoda’ e quindi inidonea?”, queste le parole dell’avvocato, che, secondo quanto si apprende dalle pagine torinesi del Corriere della Sera,riportate in un atto depositato davanti aidella Corte d’Assiste d’Appello responsabile delsui fatti diSan ...

