Probabili formazioni Torino-Roma: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le Probabili formazioni di Torino-Roma, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. Una sfida dai mille significati, soprattutto per Andrea Belotti, ex capitano granata e attuale centravanti di scorta di Mourinho. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Torino – Da valutare Ilic, ma dovrebbe recuperare. Vlasic e Radonjic sono pronti alle spalle di Sanabria. Singo e Rodriguez ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande. Una sfida dai mille significati, soprattutto per Andrea Belotti, ex capitano granata e attuale centravanti di scorta di Mourinho. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.– Da valutare Ilic, ma dovrebbe recuperare. Vlasic e Radonjic sono pronti alle spalle di Sanabria. Singo e Rodriguez ...

