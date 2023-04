Probabili formazioni Lecce-Napoli | ventinovesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 19:00 di venerdì 7 aprile nella cornice del Via del Mare. Un derby del sud a tutti gli effetti con obiettivi chiaramente diversi. Ilcerca punti per raggiungere la salvezza matematica, ildeve reagire dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Milan e per aggiungere un altro tassello al sogno Scudetto. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.– Tornano Umtiti e Maleh dopo il turno di stop. Colombo favorito su Ceesay in attacco. Strefezza e Di Francesco completeranno il tridente offensivo. Hjulmand pronto in ...