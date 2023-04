“Pristine | il futuro intatto” | la recensione del libro di Terrence Lo Verde

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il romanzo d’esordio diLo(classe 1986), “, il” è un romanzo che potrebbe essere accluso nel genere letterario distopico post-apocalittico. Qui la sofferenza lacerante di un amore perduto – quello del protagonista Ian per la sua fidanzata Sofia – fa da fil-rouge per guidare la trama attraverso un mondo inedito, sorto dalle rovine degli errori che le generazioni passate hanno commesso. Il ventinovenne Ian è ossessionato dallo scorrere rapido del tempo e farebbe di tutto a costo di poter tornare indietro. Si domanda se le cose andrebbero meglio e se rivivendo il proprio passato riuscirebbe a mettere in salvo Sofia, prima che sia troppo tardi e ogni cosa proceda al suo termine. È così ossessionato dal tempo, Ian, che è come se la sua vita fosse divisa tra le ...