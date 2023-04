Priscilla: "Quanta paura può ancora fare un uomo truccato?" (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Quanta paura può ancora fare un uomo truccato?". A chiederlo è Priscilla, la più famosa drag queen italiana, all'anagrafe Mariano ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) "puòun?". A chiederlo è, la più famosa drag queen italiana, all'anagrafe Mariano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Mariano era così, un omosessuale che concepiva l'omosessualità come qualcosa da vivere in segreto […] Ora, Mariano e Priscill… - zitt0p3latoh : RT @fanpage: “Mariano era così, un omosessuale che concepiva l'omosessualità come qualcosa da vivere in segreto […] Ora, Mariano e Priscill… - fanpage : “Mariano era così, un omosessuale che concepiva l'omosessualità come qualcosa da vivere in segreto […] Ora, Mariano… - SPYit_official : “Quanta paura può fare ancora un uomo truccato”: il bellissimo monologo di Priscilla... #priscilla #dragqueen… - MARCOTOMBESI2 : 'Quanta paura può fare ancora un uomo truccato? - Le Iene -