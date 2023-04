Prima pagina Corriere dello Sport: “La rissa d’Italia” (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 5 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladelin edicola oggi, mercoledì 5 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Ma qui poco prima del rigore non è fallo netto su #Kostic? ??????? #JuventusInter #CoppaItalia IL VIDEO QUI ??… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? COPPA RING Le notizie ?? - juventusfans : Come fai a non fischiare questo fallo NETTO su #Kostic prima del rigore? ??????? #JuventusInter #CoppaItalia IL VIDEO… - BertoliSamuele : @Gazzetta_it Perché non parlare di razzismo in prima pagina? Perché? Perché? Perché? - BigCri79 : RT @EvaAProvenzano: Nessun quotidiano sportivo parla in prima pagina di cori razzisti piovuti su Lukaku. Almeno in prima pagina. Si parla d… -