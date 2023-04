Presidente Taiwan negli Usa: "Per avere la pace dobbiamo essere forti" - Pechino schiera la portaerei Shandong (Di mercoledì 5 aprile 2023) portaerei cinese Shandong in esercitazioni intorno a Taiwan Per Washington solo una visita privata, un banale transito di ritorno da una missione in Guatemala e Belize, per la Cina una provocazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 aprile 2023)cinesein esercitazioni intorno aPer Washington solo una visita privata, un banale transito di ritorno da una missione in Guatemala e Belize, per la Cina una provocazione ...

