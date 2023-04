"Preoccupati per le sue condizioni". Berlusconi, l'ammissione di Lollobrigida (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Se siamo Preoccupati per le condizioni di Berlusconi? Certo e gli faccio gli auguri di pronta guarigione". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida fuori da Montecitorio. "Una persona a cui teniamo oltre che come esponente politico”, ha aggiunto Lollobrigida. Sul PNRR, il ministro ha sottolineato: "Io credo che vadano spesi tutti i fondi che è possibile spendere nell'interesse della nostra Italia, ma anche nell'interesse di uno sviluppo europeo. Questo prevede di utilizzare le risorse che sono davvero utili a questo, perché è ragionevole dire che, se ci fossero risorse che vanno su progetti programmati in maniera non idonea, possano essere eventualmente risparmiate. Ma questo credo che sia nel buonsenso delle persone e delle forze politiche sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Se siamoper ledi? Certo e gli faccio gli auguri di pronta guarigione". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francescofuori da Montecitorio. "Una persona a cui teniamo oltre che come esponente politico”, ha aggiunto. Sul PNRR, il ministro ha sottolineato: "Io credo che vadano spesi tutti i fondi che è possibile spendere nell'interesse della nostra Italia, ma anche nell'interesse di uno sviluppo europeo. Questo prevede di utilizzare le risorse che sono davvero utili a questo, perché è ragionevole dire che, se ci fossero risorse che vanno su progetti programmati in maniera non idonea, possano essere eventualmente risparmiate. Ma questo credo che sia nel buonsenso delle persone e delle forze politiche sia ...

