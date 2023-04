Premier League 2022/2023: il Manchester United piega il Brentford, manita del Newcastle (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel match valido per il recupero della venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023, il Manchester United ha sconfitto di misura il Brentford. Decisiva la rete di Marcus Rashford al 27?, che ha regalato ai Red Devils tre punti preziosi in ottica qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Ten Hag ha infatti tre punti di vantaggio sul Tottenham (attualmente quinto) e una partita in meno. HIGHLIGHTS Manchester United-Brentford Nell’altro recupero, questo della settima giornata, il Newcastle ha invece travolto per 5-1 un West Ham sempre più in crisi. Ospiti avanti già 2-0 dopo un quarto d’ora grazie a Wilson e Joelinton, ma gli Hammers hanno accorciato le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel match valido per il recupero della venticinquesima giornata di, ilha sconfitto di misura il. Decisiva la rete di Marcus Rashford al 27?, che ha regalato ai Red Devils tre punti preziosi in ottica qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Ten Hag ha infatti tre punti di vantaggio sul Tottenham (attualmente quinto) e una partita in meno. HIGHLIGHTSNell’altro recupero, questo della settima giornata, ilha invece travolto per 5-1 un West Ham sempre più in crisi. Ospiti avanti già 2-0 dopo un quarto d’ora grazie a Wilson e Joelinton, ma gli Hammers hanno accorciato le ...

