Prato | chiedevano soldi ai proprietari dei cani abbandonati | ai domiciliari la presidente del canile municipale

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 aprile 2023) «Peculato, induzione indebita a dare o promettere, ricettazione e concorso in falso materiale in atto pubblico». Sono queste le ipotesi di reato contestate alladell’associazione di volontariato Qua la zampa che gestisce illedi, ora aiper presunti illeciti nella gestione della struttura anche riguardo alla custodia degli animali. Insieme a lei risultano indagati anche dei volontari, per un totale di cinque persone coinvolte. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nas di Firenze, avrebbero fatto mergere che venivano riscossi indebitamentedaideivaganti e poi catturati, quando invece tale denaro sarebbe dovuto confluire nelle casse del Comune dia titolo di ...