Pranzo stellato tra Meloni e Sanchez | la celebre carbonara di Pipero accompagnata dai vini di Bruno Vespa

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Si siedono a tavola le delegazioni di Italia e Spagna. Dodici commensali, sei invitati per Paese: il bilaterale e la conferenza stampa di Giorgiae Pedroterminano giusto all’ora di. Così, nel cuore di Palazzo Chigi, spunta una tavola imbandita. Tovaglia damascata a tinte dorate, quattro bicchieri per ciascun ospite e un centrotavola piuttosto umile. Alla destra di ogni sottopiatto, il menu: è rilegato nella carta intestata della presidenza del Consiglio. Ad averlo ideato è lo chef Alessandro, il cui ristorante nel centro di Roma vanta una stella Michelin. Un secondo e un dolce che seguono la pietanza principale: ladi. Un piatto non alla portata di tutte le tasche, ma gli ingredienti e il procedimento per provare ...