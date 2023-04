Pozzuoli | ultimatum ai morosi | Acqua | fra 30 giorni taglieremo le forniture idriche a chi non paga

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nelle prossime settimane il comune di, in provincia di Napoli, procedera’ alla sospensione delledegli utenti, ad iniziare da quelle che presentano un debito maggiore. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale in considerazione delle numerose (e in qualche caso ingenti) situazioni debitorie nei confronti dell’ente. Per consentire ai cittadini di regolarizzare la posizione debitoria ed evitare la sospensione della fornitura, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque consegnera’ a mano ai cittadini un prospetto riepilogativo della situazione debitoria, invitando gli stessi a regolarizzare la propria posizione entro 30. Trascorsi i 30, in caso di mancata regolarizzazione, si procedera’ (laddove possibile) alla riduzione del flusso idrico, ...