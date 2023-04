Pozzuoli | Bollette idriche | ultimatum del Comune ai morosi

(Di mercoledì 5 aprile 2023). Questa Amministrazione – dichiara il sindaco – sta cercando di affrontare le situazioni di disagio collegate alletà Nelle prossime settimane si procederà alla sospensione delle fornituredegli utenti, ad iniziare da quelle che presentano un debito maggiore. Lo ha stabilito l’Amministrazione Comunale in considerazione delle numerose (e in qualche caso ingenti) situazioni debitorie nei confronti dell’Ente. Per consentire ai cittadini di regolarizzare la posizione debitoria ed evitare la sospensione della fornitura, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque consegnerà a mano ai cittadini un prospetto riepilogativo della situazione debitoria, invitando gli stessi a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni. Trascorsi i 30 ...

Bollette idriche: ultimatum del Comune di Pozzuoli (NA) ai morosi ExPartibus

POZZUOLI – Nelle prossime settimane si procederà alla sospensione delle forniture idriche degli utenti morosi, ad iniziare da quelle che presentano un debito maggiore. Lo ha stabilito ...È utile ricordare che, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000 euro, è possibile richiedere in qualunque momento particolari agevolazioni tariffarie direttamente al Comune di Pozzuoli.