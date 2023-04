Pozzi Milano

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 5 aprile 2023) – Arte italiana sulle tavole di tutto il mondo , società impegnata nella realizzazione di prodotti “moda tavola”, è quotata in Borsa dal 2022. Forte è la vocazione internazionale e nel 2023 ha lanciato una nuova collezione che si ispira a Castello, storico ed iconico monumento di, come spiega l’amministratore delegato Fabio Sanzogni La bellezza è anche a tavola: gli italiani lo hanno riscoperto nel periodo pandemico e il settore è in forte crescita, come dimostrano i numeri della società , che sta rilanciando l’eredità di un brand storico, abbinandola all’esperienza di una realtà industriale bresciana fortemente vocata alla crescita all’estero. nel luglio 2022 si è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Proprietaria del marchio EASY LIFE, distribuito nel mondo in oltre 70 paesi e con accordo ...