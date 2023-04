Potter, dopo l'esonero del Chelsea già voci su un'altra panchina (Di mercoledì 5 aprile 2023) dopo l'esonero da parte del Chelsea, Graham Potter si guarda intorno in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023)l'da parte del, Grahamsi guarda intorno in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PAZZIdelCALCIO : 80 milioni di euro per un allenatore durato 7 mesi, che come maggior risultato in carriera aveva un nono posto in P… - barbarathelife : RT @midnightsirko: percy jackson harry potter e hunger games che tornano in contemporanea dopo 10 anni - Milannews24_com : Il #Chelsea pensa ad un obbiettivo del #Milan - _enzje_ : RT @midnightsirko: percy jackson harry potter e hunger games che tornano in contemporanea dopo 10 anni - andrea_ripamont : Dopo l'esonero di #Potter sono due i candidati per la panchina del #Chelsea : ???? Julian #Nagelsmann (35 anni, ex B… -