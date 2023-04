Potere d’acquisto famiglie a picco: pesa su risparmi e consumi futuri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 2022 si conferma un anno drammatico per le famiglie italiane, messe a dura prova dall’inflazione, dal caro bollette e carburanti e da retribuzioni pressoché congelate, che hanno ridotto il Potere d’acquisto e di conseguenza hanno intaccato i risparmi, a causa dell’incomprimibilità dei consumi primari. E’ questo il quadro confermato oggi da un rapporto dell’Istat, che ha fatto il punto sullo status quo a fine 2022, quando l’inflazione aveva raggiunto nuovi record ed il caro energia dominala la scena della cronaca nazionale. Giù Potere d’acquisto e risparmi Dal rapporto dell’Istituto di statistica emerge che il Potere d’acquisto delle famiglie, nel quarto trimestre dell’anno, è diminuito del 3,7% ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 2022 si conferma un anno drammatico per leitaliane, messe a dura prova dall’inflazione, dal caro bollette e carburanti e da retribuzioni pressoché congelate, che hanno ridotto ile di conseguenza hanno intaccato i, a causa dell’incomprimibilità deiprimari. E’ questo il quadro confermato oggi da un rapporto dell’Istat, che ha fatto il punto sullo status quo a fine 2022, quando l’inflazione aveva raggiunto nuovi record ed il caro energia dominala la scena della cronaca nazionale. GiùDal rapporto dell’Istituto di statistica emerge che ildelle, nel quarto trimestre dell’anno, è diminuito del 3,7% ...

