Ponte sullo Stretto, Salvini: centomila nuovi posti di lavoro (Di mercoledì 5 aprile 2023) centomila nuovi posti di lavoro per il Ponte sullo Stretto. Questa la stima del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri ha fatto il punto del progetto durante un incontro nella sede della Stampa Estera a Roma. «Ci hanno votato per fare le cose, non per cancellarle - ha spiegato Salvini - Questa si propone di essere la più grande opera pubblica del continente europeo di questo secolo, e io aggiungo green». «In cinque mesi, in tempi record, abbiamo riavviato un sogno di milioni di italiani da secoli. Ci proproniamo di cantierarlo nell'estate del 2024» ha aggiunto Salvini ricordando che l'opera «costerà meno di un anno di reddito di cittadinanza e, a differenza del reddito, sarà una cosa ...

