Ponte sullo Stretto - La costruzione fa gola ai cinesi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Ponte sullo Stretto di Messina, con il suo valore di almeno 10 miliardi di euro, fa gola a molti, ma forse il ministro delle Infrastrutture Salvini, strenuo sostenitore del progetto, non si aspettava che i primi a candidarsi per la realizzazione dell'opera fossero proprio quei cinesi la cui minaccia in campo automotive ha ripetutamente denunciato. Eppure, è proprio così: a manifestare interesse per il colossale lavoro, da poco inserito nei propri piani dal governo Meloni, è stata la China Communications Construction Company, colosso del settore delle costruzioni nel quale occupa il terzo posto a livello mondiale. La dichiarazione. A dichiarare l'interesse per il Ponte, in una intervista rilasciata al quotidiano Sole 24 Ore, è stato Pei Minshan, vice general manager dell'azienda, che ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ildi Messina, con il suo valore di almeno 10 miliardi di euro, faa molti, ma forse il ministro delle Infrastrutture Salvini, strenuo sostenitore del progetto, non si aspettava che i primi a candidarsi per la realizzazione dell'opera fossero proprio queila cui minaccia in campo automotive ha ripetutamente denunciato. Eppure, è proprio così: a manifestare interesse per il colossale lavoro, da poco inserito nei propri piani dal governo Meloni, è stata la China Communications Construction Company, colosso del settore delle costruzioni nel quale occupa il terzo posto a livello mondiale. La dichiarazione. A dichiarare l'interesse per il, in una intervista rilasciata al quotidiano Sole 24 Ore, è stato Pei Minshan, vice general manager dell'azienda, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - chiaragribaudo : Sul #PNRR siamo al corto circuito. Il #Governo mette a rischio 4,6 mld di euro per gli Asili Nido. L’occupazione de… - matteosalvinimi : In diretta da Roma per presentare alla stampa estera il progetto del Ponte sullo Stretto, che completerà il corrido… - 71locatelli : RT @carlo_canepa: Poco fa Salvini ha detto che il ponte sullo Stretto sarà «green» perché pulirà il «Canale di Sicilia». Ma questo separa l… - TelemiaLaTv : Dal 12 al 18 aprile le audizioni sul testo. E' iniziato a Montecitorio l'esame del decreto legge sul ponte sullo S… -