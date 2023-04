Ponte sullo Stretto di Messina | quanto costerà costruirlo?

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Mailci vorrà per realizzarlo? Nel decreto "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria" pubblicato in Gazzetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - chiaragribaudo : Sul #PNRR siamo al corto circuito. Il #Governo mette a rischio 4,6 mld di euro per gli Asili Nido. L’occupazione de… - matteosalvinimi : In diretta da Roma per presentare alla stampa estera il progetto del Ponte sullo Stretto, che completerà il corrido… - _antracene : RT @ooltraviolence: Il protocollo 'ponte sullo stretto' - giovanna_deluca : RT @avantibionda: Salvini: “il ponte sullo Stretto sarà la grande opera più green al mondo grazie alla pulizia di uno dei canali più inquin… -

Il governo Meloni ha approvato il decreto per la costruzione delstretto di Messina . Il progetto dela una campata supererà di molto la cifra inizialmente calcolata (+50% rispetto al 2011), aggirandosi almeno in questa fase intorno ai 10 miliardi ...La Cina punta sulStretto di Messina Il progetto per realizzare il tanto invocato 'Stretto di Messina' vale 10 miliardi di euro . E ormai è sotto gli occhi di tutti da tempo che, parafrasando il ...'Stiamo esaminando un'opera, quella delStretto, progettata negli anni Novanta. E' come se entrassimo oggi dal concessionario per acquistare un'automobile uscendone con una Fiat Duna. E per di più di tutto questo viene portato ...

L'obiettivo è fissato per l'estate del 2024. Se tutto procede come da programma il nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca potrebbe essere inaugurato tra 15 mesi. Questi, infatti, sono i tempi indicati ...NewTuscia – ROMA – “Con l’incardinamento del decreto-legge sul ponte sullo Stretto, da oggi in esame presso le Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti della Camera dove sono relatore, inizia l’iter ...