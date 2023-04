Politano | rischio squalifica dopo il gesto ai tifosi del Milan | attesa decisone della FIGC

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportdelSud : ???? Rischio squalifica per Matteco #Politano. Ecco il motivo ?? -

Napoli, Politano a rischio squalifica L’episodio MondoNapoli

Il presunto gesto di Politano nei confronti dei tifosi rossoneri non è passato inosservato agli occhi della FIGC, la quale ha avviato un procedimento sull’attaccante azzurro. Come riportato ...Matteo Politano rischia una squalifica dopo il gesto contro il Milan di domenica sera. L'attaccante azzurro si è toccato le parti intime dopo aver ricevuto diverse offese dal settore ospiti.