Pnrr | Tinagli | ' nessun complotto | nemici flessibilità sono amici Meloni'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "La sindrome del complotto e dell'accerchiamento in Europa così come quella dello scaricabarile sono un grande classico della politica italiana che però crea solo confusione e impedisce di agire lucidamente. Non sono né Germania né Francia a valutare il Pnrr italiano ma la Commissione UE, che ha fatto un investimento politico enorme nel lanciare il Recovery Plan e nel sostenere il Pnrr". Così l'eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles. "È chiaro che non esiste alcun vantaggio a farlo fallire e infatti la Commissione sta mostrando tutta la disponibilità possibile , come precisato da Gentiloni. Nonostante questa disponibilità molti elementi del Pnrr sono ...

