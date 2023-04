Pnrr: spesa molto a rilento e il Sud ne sconta gli effetti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 4 aprile novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Comune l’allarme: della Commissione europea e della Corte dei Conti. Occhi vigili del Quirinale mentre il ministro Raffaele Fitto (pugliese di Maglie in provincia di Lecce), in qualità di responsabile degli Affari europei, politiche di coesione cui si è aggiunta la delega al Mezzogiorno, allude nemmeno tanto velatamente a “errori di altri”: dei due Governi del foggiano Giuseppe Conte (2028-2021) o di quello presieduto da Mario Draghi (20 mesi tra 2021 e 2022)? Molte le ragioni perché Quirinale e Palazzo Chigi non dovessero promuovere un “faccia a faccia” leale e franco: proprio come si addice a due vertici che si connotano come attenti alle vicende governative e politiche che, dall’Italia, rimbalzano sempre e subito sul piano ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 4 aprile novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Comune l’allarme: della Commissione europea e della Corte dei Conti. Occhi vigili del Quirinale mentre il ministro Raffaele Fitto (pugliese di Maglie in provincia di Lecce), in qualità di responsabile degli Affari europei, politiche di coesione cui si è aggiunta la delega al Mezzogiorno, allude nemmeno tanto velatamente a “errori di altri”: dei due Governi del foggiano Giuseppe Conte (2028-2021) o di quello presieduto da Mario Draghi (20 mesi tra 2021 e 2022)? Molte le ragioni perché Quirinale e Palazzo Chigi non dovessero promuovere un “faccia a faccia” leale e franco: proprio come si addice a due vertici che si connotano come attenti alle vicende governative e politiche che, dall’Italia, rimbalzano sempre e subito sul piano ...

