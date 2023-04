Pnrr Salute, sulla piattaforma Invitalia tre gare per oltre 500 mln su 211 interventi in Sicilia (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Rafforzare e ammodernare l'assistenza sanitaria nazionale potenziando le strutture e i presidi socio-sanitari territoriali di prossimità (Case della Comunità e Ospedali di Comunità) e migliorando dal punto di vista antisismico il patrimonio immobiliare sanitario (Ospedali sicuri) della Regione Siciliana. E' questo l'obiettivo delle tre procedure di gara per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, gestite da Invitalia, per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari alla realizzazione di 211 interventi infrastrutturali in Sicilia per un valore di oltre 500 milioni di euro di finanziamenti. L'iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nell'ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Rafforzare e ammodernare l'assistenza sanitaria nazionale potenziando le strutture e i presidi socio-sanitari territoriali di prossimità (Case della Comunità e Ospedali di Comunità) e migliorando dal punto di vista antisismico il patrimonio immobiliare sanitario (Ospedali sicuri) della Regionena. E' questo l'obiettivo delle tre procedure di gara per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, gestite da, per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari alla realizzazione di 211infrastrutturali inper un valore di500 milioni di euro di finanziamenti. L'iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nell'ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Cosa salterà dal #Pnrr. Quasi tutte le grandi opere ferroviarie pianificate devono essere riprogrammate, i valori r… - AsmelComuni : #PNRR: ASMEL - Comuni d'Italia, #BUROCRAZIA #RITARDA PROGETTI DEI #COMUNI #Pinto, 'meno centralismo e più autonomia… - toscananotizie : #Pnrr #Salute in #Toscana Regione acquista ecografi e dispositivi portatili per medici di base in case di comunità… - krudesky : RT @fattoquotidiano: Cosa salterà dal #Pnrr. Quasi tutte le grandi opere ferroviarie pianificate devono essere riprogrammate, i valori rimo… - My_Salute : Meloni 'Vogliono indebolirmi sul Pnrr' -