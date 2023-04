Pnrr: Paita, 'sì a emendamento Italia Sicura primo passo contro dissesto idrogeologico' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il sì all'emendamento che ripristina Italia Sicura è un primo passo contro il dissesto idrogeologico. Non siamo ancora del tutto soddisfatti, perché la Struttura di Missione collocata a palazzo Chigi non ha ancora la forza e l'autonomia necessarie, ma è solo grazie al Gruppo Azione-Italia Viva che si ricomincia a parlare di questo tema, fondamentale per un paese fragile come l'Italia. Tanto più negli ultimi anni nei quali, ad alluvioni e esondazioni, si è aggiunta una drammatica siccità". Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato. "Il governo Renzi aveva istituito nel 2014 questa importante struttura, poi smantellata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il sì all'che ripristinaè unil. Non siamo ancora del tutto soddisfatti, perché la Struttura di Missione collocata a palazzo Chigi non ha ancora la forza e l'autonomia necessarie, ma è solo grazie al Gruppo Azione-Viva che si ricomincia a parlare di questo tema, fondamentale per un paese fragile come l'. Tanto più negli ultimi anni nei quali, ad alluvioni e esondazioni, si è aggiunta una drammatica siccità". Così Raffaella, Presidente del gruppo Azione-Viva in Senato. "Il governo Renzi aveva istituito nel 2014 questa importante struttura, poi smantellata da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirarch3 : RT @ultimora_pol: Raffaella #Paita: 'Togliamo le risorse del Pnrr per gli stadi e diamole alle case popolari' @ultimora_pol - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Raffaella #Paita: 'Togliamo le risorse del Pnrr per gli stadi e diamole alle case popolari' @ultimora_pol - ultimora_pol : Raffaella #Paita: 'Togliamo le risorse del Pnrr per gli stadi e diamole alle case popolari' @ultimora_pol - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Raffaella #Paita: 'Apprezziamo la disponibilità del ministro Fitto a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del… - ultimora_pol : Raffaella #Paita: 'Apprezziamo la disponibilità del ministro Fitto a riferire in Parlamento sullo stato di attuazio… -