Pnrr | Lollobrigida | Ministero Agricoltura ha conseguito finora tutti i target

(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Ildell', della Sovranità alimentare e delle foreste hae milestone fissati dalla Commissione europea per ilal 31 dicembre 2022 ed ha altresìl"interim step' previsto per il 31 marzo 2023". E' quanto ha premesso il ministro dell'Francescorispondendo a una interrogazione al Question Time della Camera sulle iniziative volte ad assicurare ed accelerare l'impiego delle risorse deldestinate al settore agroalimentare. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PminewsS : Question Time @Montecitorio, @FrancescoLollo1 @SocialMasaf: dal #Pnrr alla #manodopera fino al #cibosintetico… - Agricolae1 : Question Time @Montecitorio, @FrancescoLollo1 @SocialMasaf: dal #Pnrr alla #manodopera fino al #cibosintetico - Agricolae1 : #Pnrr, @FrancescoLollo1: @SocialMasaf ha conseguito tutti i target. Sul piano nazionale complementare ereditato gra… - MimmoLombezzi : #PNRR, #GovernoDellaVergogna Perderemo 100 miliardi di #PNRR, ma abbiamo #Rampelli che ci protegge dalle parole i… - rotre54 : ??Effetto #Meloni?? #melonidimettiti #Meloni_purtroppoINADEGUATA #Melonivergogna #GovernoMeloni #Pensioni #Lega… -

...target e i milestone fissati dalla Commissione europea per ilal 31 dicembre 2022' . Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco,...Lo ha riferito il ministro dell'Agricoltura, Francesco, rispondendo a un'... "ha conseguito tutti i target e milestone fissati dalla Commissione europea per ilal 31 dicembre 2022 e ...... Liris, Ambrogio, Mennuni e Silvestro, approvato in Commissione Bilancio al decreto - legge... della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco, che rafforza il ruolo del sistema ...

Pnrr: Lollobrigida, misure settore agricolo in linea con tempi ... Borsa Italiana

“Se siamo preoccupati per le condizioni di Berlusconi “Una persona a cui teniamo oltre che come esponente politico”, ha aggiunto Lollobrigida. Certo e gli faccio gli auguri di pronta guarigione“. Sul ...«Una persona a cui teniamo oltre che come esponente politico» ha aggiunto Lollobrigida. Sul PNRR, il ministro ha sottolineato: «Io credo che vadano spesi tutti i fondi che è possibile spendere ...