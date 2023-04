Pnrr, l’Italia sconta l’arretratezza di diritti e riforme: il governo è sempre più fuori dai giochi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che il problema fosse strutturale lo si era capito da tempo. Quella italiana è un’amministrazione vetusta, inefficiente, con gap digitali e progettuali diffusi in tutto il territorio, dove spicca non solo la mancanza di risorse umane in generale, ma soprattutto di persone qualificate nei posti chiave. I nuovi concorsi indetti negli ultimi anni nella pubblica amministrazione, tra cui quelli lanciati da Brunetta per il Sud, andavano deserti ed erano lo specchio di un paese che non attrae più. Infatti, all’aumentare delle responsabilità e delle qualifiche richieste, diminuiva la proposta remunerativa, con contratti al limite della soglia di povertà: il concorso per il Sud prevedeva uno stipendio netto tra i 1.400 e i 1.500 euro. Senza contare l’assenza delle infrastrutture amministrative e digitali, vero tallone d’Achille nella piena – quanto utopica – realizzazione degli obiettivi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che il problema fosse strutturale lo si era capito da tempo. Quella italiana è un’amministrazione vetusta, inefficiente, con gap digitali e progettuali diffusi in tutto il territorio, dove spicca non solo la mancanza di risorse umane in generale, ma soprattutto di persone qualificate nei posti chiave. I nuovi concorsi indetti negli ultimi anni nella pubblica amministrazione, tra cui quelli lanciati da Brunetta per il Sud, andavano deserti ed erano lo specchio di un paese che non attrae più. Infatti, all’aumentare delle responsabilità e delle qualifiche richieste, diminuiva la proposta remunerativa, con contratti al limite della soglia di povertà: il concorso per il Sud prevedeva uno stipendio netto tra i 1.400 e i 1.500 euro. Senza contare l’assenza delle infrastrutture amministrative e digitali, vero tallone d’Achille nella piena – quanto utopica – realizzazione degli obiettivi del ...

