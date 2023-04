Pnrr, Fitto: No difficoltà nel governo. Roma a Ue: maggior flessibilità (Di mercoledì 5 aprile 2023) - Il ministro degli Affari Europei: 'Sento cose che non esistono' in riferimento ai rapporti con la Lega e sulle diverse visioni emerse in questi giorni. Unità totale nel chiedere più flessibilità a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) - Il ministro degli Affari Europei: 'Sento cose che non esistono' in riferimento ai rapporti con la Lega e sulle diverse visioni emerse in questi giorni. Unità totale nel chiedere piùa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Miliardi di euro in queste mani, e sul perché mi terrorizzasse: “Sul Pnrr siamo sereni” “Alcuni progetti irrealiz… - pdnetwork : Spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti: sul #PNRR nel #GovernoMeloni e nella maggioranza è caos tot… - fattoquotidiano : Pnrr, Fitto riferirà in Parlamento. La Lega non molla: “Meglio non spendere che spendere male”. M5s: “Governo divis… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: Nella ricognizione sul Recovery, il ministro Fitto chiederà ai comuni e ai soggetti attuatori di ribadire i propri impegni… - mrbassetti : RT @Lacasespoglia: Ministro, la scadenza è il 30 aprile... 'Non abbiamo scadenze' Sul #PNRR, buio #Fitto. -