Più che europea, è missione francese: Macron a Pechino per affari, con la copertura di von der Leyen (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al contrario di Scholz che a novembre andò da Xi solo con imprenditori al seguito, il capo dell'Eliseo pensa ad un ombrello Ue e si fa accompagnare anche dalla presidente della Commissione. Ma l'obiettivo è la firma di contratti per Airbus, Edf, Alstom. Lontano dagli Usa, che chiedono di tagliare i ponti con gli amici di Putin, e prima dell'Italia, unico grande paese Ue a non accorrere dal Dragone

