Pisa-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. In palio punti pesanti per due squadre lanciatissime nella corsa playoff.si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Anconetani.: LE(4-3-2-1): Nicolas, Hermansson, Barba, Caracciolo, Estevez, Marin, De Vitis, Mastinu, Moreo, Sibilli, Gliozzi. All. D’Angelo(4-3-3): Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Lella, Mancuso, Lapadula, Prelec. All. RanieriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore 18 Reggina-Venezia:...