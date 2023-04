Pirelli | assemblea posticipata in attesa del responso sulla Golden Power Proposta cedola di 0 | 218 euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Pirelli: posticipa assemblea per nodo Golden Power, proposta cedola di 0,218 euro (RCO) - InvestingItalia : Pirelli rinvia assemblea per procedimento golden power su rinnovo patto - -

intanto rende noto di aver spostato l'degli azionisti al 29 giugno prossimo, proprio per aspettare del procedimento Golden Power avviato dal governo. L'era prevista ...a 1,8 milioni 05 April - 18:07: posticipaper nodo Golden Power, proposta cedola di 0,218 euro (RCO) 05 April - 17:42 Borsa: spettro stagflazione agita listini, Milano chiude a - 0,...rinvia l'per il nodo Golden Power Il cda diha deciso di posticipare l'degli azionisti per l'approvazione del bilancio 2022 al 29 giugno prossimo in ragione del ...

Pirelli, assemblea a fine giugno in attesa del governo sul golden ... Milano Finanza

All’assemblea verrà proposta un dividendo di 0,218 euro per azione (0,161 euro per azione nel 2021) per un totale complessivo di 218 milioni di euro. Quanto allesercizio 2023, Pirelli ricorda che gli ...Pirelli: posticipa assemblea per nodo Golden Power, proposta cedola di 0,218 euro (RCO) Pendente valutazione governo su patto Sinochem-Camfin (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 5 apr - Il cda di ...