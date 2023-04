Piqué attacca Shakira: “I latino-americani non hanno una vita” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima insieme, belli, ricchi, famosi e innamorati; poi separati da diverbi, tradimenti e rancori. Lei, mai digerita dai suoceri, trasferitasi definitivamente a Miami con i figli “alla ricerca della felicità”, lui impegnato con la nuova giovane fidanzata, Clara Chia Marti, nuora apprezzata e benvoluta. Nuovi capitoli. Nuove vite, almeno all’apparenza. Perché Shakira e Piquè sembrano non “volersi mollare” e continuano a dirsene di ogni tramite interviste, post e storie sui social, in una vicenda che comincia a somigliare sempre più a una soap opera e in cui anche i rispettivi fan hanno preso le difese dei loro beniamini. Se Shakira ha usato la musica per esprimere tutta la rabbia per il tradimento e il risentimento per gli anni trascorsi insieme all’ex marito (pubblicando Bzrp, Music Sessions Vol.53, diventata virale sul web), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima insieme, belli, ricchi, famosi e innamorati; poi separati da diverbi, tradimenti e rancori. Lei, mai digerita dai suoceri, trasferitasi definitivamente a Miami con i figli “alla ricerca della felicità”, lui impegnato con la nuova giovane fidanzata, Clara Chia Marti, nuora apprezzata e benvoluta. Nuovi capitoli. Nuove vite, almeno all’apparenza. Perchée Piquè sembrano non “volersi mollare” e continuano a dirsene di ogni tramite interviste, post e storie sui social, in una vicenda che comincia a somigliare sempre più a una soap opera e in cui anche i rispettivi fanpreso le difese dei loro beniamini. Seha usato la musica per esprimere tutta la rabbia per il tradimento e il risentimento per gli anni trascorsi insieme all’ex marito (pubblicando Bzrp, Music Sessions Vol.53, diventata virale sul web), ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angeliquepoison : #GerardPiquè attacca #Shakira. «I latino americani non hanno una vita». Lei replica: «Orgogliosa di esserlo» - SaCe86 : Gerard Piquè attacca Shakira. «I latino americani non hanno una vita». Lei replica: «Orgogliosa di esserlo» - to133 : Gerard Piquè attacca Shakira. «I latino americani non hanno una vita». Lei replica: «Orgogliosa di esserlo» - infoitcultura : Gerard Piquè attacca Shakira. «I latino americani non hanno una vita». Lei replica: «Orgogliosa di esserlo» - Italia_Notizie : Gerard Piquè attacca Shakira. «I latino americani non hanno una vita». Lei replica: «Orgogliosa di esserlo» -