Piqué attacca i fan latinoamericani di Shakira: «Non hanno una vita». Lei risponde: «Orgogliosa delle mie origini» (Di mercoledì 5 aprile 2023) In una recente intervista l’ex calciatore si è lamentato degli attacchi ricevuti sui social, dopo che la relazione con l'amante Clara Chia Marti è diventata pubblica. La cantante gli ha risposto via Twitter: «Orgogliosa di essere latinoamericana» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) In una recente intervista l’ex calciatore si è lamentato degli attacchi ricevuti sui social, dopo che la relazione con l'amante Clara Chia Marti è diventata pubblica. La cantante gli ha risposto via Twitter: «di essere latinoamericana»

