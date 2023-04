Piqué attacca i fan latinoamericani di Shakira: “Non hanno una vita”. La replica della cantante: “Orgogliosa delle mie origini” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo botta e risposta a distanza tra Piqué e Shakira Non si ferma il duello a distanza tra Piqué e Shakira: i due ex coniugi, infatti, hanno dato vita a un nuovo botta e risposta questa volta incentrato sui fan latinoamericani della cantante. Nel corso di un’intervista, infatti, l’ex calciatore, finito nel mirino della sua ex dopo la pubblicazione del brano BZRP Music Session #53 in cui attaccava anche la sua nuova compagna, Clara Chia Martì, si è scagliato contro gli hater lanciando una frecciatina nei confronti di Shakira: “La mia ex è latinoamericana… Tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo botta e risposta a distanza traNon si ferma il duello a distanza tra: i due ex coniugi, infatti,datoa un nuovo botta e risposta questa volta incentrato sui fan. Nel corso di un’intervista, infatti, l’ex calciatore, finito nel mirinosua ex dopo la pubblicazione del brano BZRP Music Session #53 in cuiva anche la sua nuova compagna, Clara Chia Martì, si è scagliato contro gli hater lanciando una frecciatina nei confronti di: “La mia ex è latinoamericana… Tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan ...

Piqué attacca i fan latinoamericani di Shakira: "Non hanno una vita". Lei risponde: "Orgogliosa delle mie origini" Gira voce che Piqué già pensi alle nozze con la baby fidanzata Clara Chia . E gira voce che Shakira ormai da quattro mesi abbia ritrovato l'amore grazie a un uomo conosciuto a Miami. Per saperne di ... Lo sfogo. Gerard Piqué contro i fan di Shakira: "Non avete una vita" - blue News L ex calciatore si scaglia contro gli hater, che lo hanno insultato per il presunto tradimento della cantante con Clara Chia Mart , oggi sua compagna. Gerard Piqu attacca i fan di Shakira per i commenti offensivi ricevuti dopo la loro ... Shakira lascia Barcellona con i figli: "Alla ricerca della felicità" Dopo i primi rumors di una crisi tra i due, presto confermati, era arrivata la revenge song della cantante, BZRP Music Sessions #53, con cui Shakira attacca palesemente Piqué e la nuova compagna, ... Gira voce chegià pensi alle nozze con la baby fidanzata Clara Chia . E gira voce che Shakira ormai da quattro mesi abbia ritrovato l'amore grazie a un uomo conosciuto a Miami. Per saperne di ...L ex calciatore si scaglia contro gli hater, che lo hanno insultato per il presunto tradimento della cantante con Clara Chia Mart , oggi sua compagna. Gerard Piqui fan di Shakira per i commenti offensivi ricevuti dopo la loro ...Dopo i primi rumors di una crisi tra i due, presto confermati, era arrivata la revenge song della cantante, BZRP Music Sessions #53, con cui Shakirapalesementee la nuova compagna, ... Piqué attacca i fan latinoamericani di Shakira: «Non hanno una vita». Lei risponde: «Orgogliosa delle mie origini» Vanity Fair Italia