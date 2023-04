Pino Insegno a Palazzo Chigi, il mistero dei quattro appuntamenti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Solo martedì l’utlimo avvistamento. Ai cronisti che gli chiedevano se avesse visto Giorgia Meloni: «Fatti miei, vengo perché il caffè qua lo fanno bono». L’attore e doppiatore ha condotto diversi appuntamenti del centrodestra e di Fratelli d’Italia. Leggi su corriere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Solo martedì l’utlimo avvistamento. Ai cronisti che gli chiedevano se avesse visto Giorgia Meloni: «Fatti miei, vengo perché il caffè qua lo fanno bono». L’attore e doppiatore ha condotto diversidel centrodestra e di Fratelli d’Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il conduttore romano potrebbe prendere il posto di Flavio Insinna e Amadeus. E c'è chi dietro il cambio di poltrona… - ergogaspare : @marcomiscio Uomo assurdo! Ma come dimenticare iva Zanicchi, Pino Insegno o Lorella cuccarini? - LucillaMasini : RT @Soppressatira: Pino Insegno beccato a Palazzo Chigi. Va be’, comico più, comico meno... {@LucillaMasini} #pinoinsegno #sanremo #fratel… - Scontrosadrya : RT @Adriano72197026: “La mamma dei No Vax è sempre incinta!” Dall’alto dei suoi 30 anni, da volontario di ambulanze pensava di sapere come… - shironekoit : RT @Adriano72197026: “La mamma dei No Vax è sempre incinta!” Dall’alto dei suoi 30 anni, da volontario di ambulanze pensava di sapere come… -