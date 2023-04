Pineta Sacchetti – Tentata rapina a studio dentistico

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Medici e assistente legati, ma la polizia è intervenuta i tre malviventi armati di pistole – Di solito la gente ha un po’ di timore a recarsi dal dentista. Tre malviventi, invece, hanno fatto irruzione spavaldi in unosullae, armati di pistole, hanno legato i due odontoiatri e il loro assistente presenti. Il bersaglio era il fondo cassa e qualche costosa attrezzatura, da rivendere al mercato nero. Ma hanno fatto i conti senza l’oste, o per meglio dire senza la polizia, avvertita da qualcuno e intervenuta in tempo per interrompere l’attività criminale dei tretori, arrestati sul fatto. Ai tre, gli agenti hanno anche sequestrato due scooter risultati rubati e che dovevano servire per la fuga.

Scooter rubati per la fuga, pistole in pugno, passamontagna in testa: la rapina con sequestro in uno studio dentistico a Pineta Sacchetti è stata sventata dalla polizia. Tre uomini sono stati ...É avvenuto ieri pomeriggio alle 14 a Pineta Sacchetti, quadrante nord-ovest di Roma. I tre uomini, armati di pistola, si sono introdotti in uno studio dentistico per rapinarlo. Per annullare ogni ...