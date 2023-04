Pietro Orlandi convocato in Vaticano, intanto rivela: 'Emanuela usata per un ricatto enorme' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, incontrerà il Promotore di Giustizia Vaticano Alessandro Diddi "subito dopo Pasqua, è la prima volta che siamo stati convocati", rivela all'Ansa l'avvocato Laura ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023), fratello di, incontrerà il Promotore di GiustiziaAlessandro Diddi "subito dopo Pasqua, è la prima volta che siamo stati convocati",all'Ansa l'avvocato Laura ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Credo Emanuela sia stata usata per ricattare qualcuno molto in alto”, ha detto Pietro Orlandi ieri a #DiMartedì - La7tv : #dimartedi Pietro Orlandi: 'Ci sono chat tra persone vicine a Papa Francesco, con telefoni riservati della Santa Se… - fanpage : 'Nel 1983 nessuno parlava della pedofilia: all'interno del Vaticano era quasi accettata questa cosa, non si chiamav… - cucca_giovanna : RT @Anna302478978: Pietro Orlandi e l’incontro col vescovo: “Pedofilia al più alto livello della Chiesa? Probabile” Fa il nome di Wojtyla ??… - tigrelt : RT @Anna302478978: Pietro Orlandi e l’incontro col vescovo: “Pedofilia al più alto livello della Chiesa? Probabile” Fa il nome di Wojtyla ??… -