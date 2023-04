Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi? Lui racconta tutto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 1° aprile è stato il 30esimo compleanno di Giulia Salemi. La ragazza ha festeggiato questo traguardo in compagnia dei suoi cari e, naturalmente, all'evento ha preso parte anche Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo, per l'occasione, ha deciso di spiazzare la sua donna con un regalo molto speciale, ovvero, un anello. Questo omaggio ha, dunque, spinto molti fan a credere che si trattasse di una proposta di matrimonio vera e propria. Per tale ragione, Pierpaolo ha rilasciato un'intervista su Novella 2000 in cui ha chiarito come stanno le cose. Il giovane, inoltre, ha fatto anche delle confessioni sul suo rapporto con Giulia. Pierpaolo regala un anello a Giulia, presto si sposeranno? Ecco cosa ha detto lui Da un po' di tempo non si ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 1° aprile è stato il 30esimo compleanno di. La ragazza ha festeggiato questo traguardo in compagnia dei suoi cari e, naturalmente, all'evento ha preso parte anche. Quest'ultimo, per l'occasione, ha deciso di spiazzare la sua donna con un regalo molto speciale, ovvero, un anello. Questo omaggio ha, dunque, spinto molti fan a credere che si trattasse di una proposta di matrimonio vera e propria. Per tale ragione,ha rilasciato un'intervista su Novella 2000 in cui ha chiarito come stanno le cose. Il giovane, inoltre, ha fatto anche delle confessioni sul suo rapporto conregala un anello asi sposeranno? Ecco cosa ha detto lui Da un po' di tempo non si ...

