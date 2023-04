Pierpaolo e Soleil commentano la vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, intervistati da tag24.it, hanno parlato dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip commentando la vittoria di Nikita Pelizon che ha avuto la meglio su Oriana Marzoli. Pierpaolo e Soleil commentano la vittoria di Nikita Pelizon “Ti dico la verità mi è parsa una vittoria spiazzante quella di Nikita, mi aspettavo Tavassi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 aprile 2023)Pretelli eSorge, intervistati da tag24.it, hanno parlato dell’ultima edizione delVip commentando ladiche ha avuto la meglio su Oriana Marzoli.ladi“Ti dico la verità mi è parsa unaspiazzante quella di, mi aspettavo Tavassi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

