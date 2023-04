Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Strage di piazza della Loggia, rinviato a giudizio Marco Toffaloni #StragedipiazzadellaLoggia #5aprile - TgrRaiLombardia : Verrà processato con l'accusa di strage Marco Toffaloni, ritenuto uno degli esecutori materiali della strage di pia… - discoradioIT : #Brescia, strage di piazza della Loggia: rinviato a giudizio Marco #Toffaloni, ritenuto con Roberto Zorzi l'esecuto… - Adele_Fran : RT @lozirion: Meloni: 'La massiccia presenza del governo al Vinitaly è un segno di attenzione'. La massiccia assenza alle commemorazioni d… - we_ci65 : RT @lozirion: Meloni: 'La massiccia presenza del governo al Vinitaly è un segno di attenzione'. La massiccia assenza alle commemorazioni d… -

Piazza Loggia: rinviato a giudizio Marco Toffaloni Giornale di Brescia

Marco Toffaloni è stato rinviato a giudizio per l'accusa di strage politica maturata nell'ambito dell'inchiesta quater sull'attentato di piazza della Loggia. La decisione è stata presa dalla giudice ...(ANSA) - BRESCIA, 05 APR - Il giudice dei minori Angelica Nolli ha accolto la richiesta della procura minorile e rinviato a giudizio con l'accusa di strage Marco Toffaloni, ritenuto uno degli ...