Piastri a Imola al test McLaren

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Oscarha avuto poco tempo per riposare dopo il successo nel Gran Premio d’Australia e il giovane australiano si è recato aper una porte chiuse con laè stato costretto ad aspettare pazientemente per ottenere i suoi primi punti in F1, ma ciò è avvenuto domenica sul suolo di casa, quando il 21enne ha capitalizzato la follia di una bandiera rossa per ottenere un piazzamento in P8. Dopo due gare frustranti in Bahrein e in Arabia Saudita, questo risultato avrà fatto piacere sia asia al team, che ha festeggiato in Australia con un doppio piazzamento a punti. Il duro lavoro continua ora per il debuttante, che si è recato in Italia per una porte ...

McLaren, test acon la vettura del 2021 Sotto il sole di, oggi la McLaren è scesa in pista con la MCL35M, vettura che si è piazzata al quarto posto ...in pista oggi è stato Oscar, ...Per ora sono solo giorni di test , ma intantoriscopre il fascino della F.1, col team McLaren che è appena arrivato sul tracciato in gran ... ovvero Lando Norris e Oscar, i quali però non ...... che è soggetta a continui sviluppi in attesa dell'arrivo della W14 versione B per la gara di... Soffre ancora la McLaren - Mercedes, 13esima con Lando Norris ed esclusa nel Q1 con Oscar. ...

McLaren gira a Imola con Norris e Piastri Autosprint.it

Marco Colletta | La F1 ha corso a Melbourne che, come si sa, è una pista che è tutto meno che prevedibile. Da abitudine, ogni anno il circuito australiano ci ...Per ora sono solo giorni di test, ma intanto Imola riscopre il fascino della F.1, col team McLaren che è appena arrivato sul tracciato in gran segreto con due bilici, per svolgere una sessione di prov ...