Piacenza | rogo in un container | muore clochard Era in attesa di una casa popolare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un uomo di 52 anni ha perso la vita questa notte a Piacenza a causa di un incendio. La vittima viveva all'interno d… - fanpage : Antonino aveva 52 anni fa. Nel maggio 2017 si era reso protagonista di un gesto eroico, aiutando le forze dell’ordi… - cuba98w : RT @fanpage: Antonino aveva 52 anni fa. Nel maggio 2017 si era reso protagonista di un gesto eroico, aiutando le forze dell’ordine a fermar… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Antonino aveva 52 anni fa. Nel maggio 2017 si era reso protagonista di un gesto eroico, aiutando le forze dell’ordine a fermar… - leonardoscal : Aveva 52 anni,Antonino Bellavia,scomparso nel rogo del container che il comune di Piacenza gli aveva assegnato, dop… -

... abbattuto il platano monumentale di piazza Buozzi - I residenti: 'Qui non sarà più lo stesso' Incendio scoppiato per un cortocircuito Fotogallery -, clochard 'eroe' muore neldel suo ...Insieme al 52enne c'erano anche quattro cani, uno dei quali è morto nel, mentre gli altri tre sono stati salvati Di: Arianna Zedda Nella tarda serata di ieri è divampato un incendio ae un uomo di 52 anni ha perso la vita . La vittima viveva in un container ...Insieme a lui vivevano anche quattro cani, uno dei quali è morto nelmentre gli altri tre sono stati salvati. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di. Antonino Bellavia, ...

Piacenza, clochard "eroe" muore nel rogo del suo container TGCOM

Insieme al 52enne c'erano anche quattro cani, uno dei quali è morto nel rogo, mentre gli altri tre sono stati salvati Nella tarda serata di ieri è divampato un incendio a Piacenza e un uomo di 52 anni ...Insieme a lui vivevano anche quattro cani, uno dei quali è morto nel rogo mentre gli altri tre sono stati salvati. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Piacenza. Antonino Bellavia, il ...