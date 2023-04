Petrolio: in rialzo a 81,12 dollari (+0,51%) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quotazioni del Petrolio in rialzo. Il Wti sale questa mattina dello 0,51% a 81,12 dollari al barile e il Brent guadagna lo 0,55% a quota 85,41 dollari. . 5 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quotazioni delin. Il Wti sale questa mattina dello 0,51% a 81,12al barile e il Brent guadagna lo 0,55% a quota 85,41. . 5 aprile 2023

