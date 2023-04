Perugia-Modena | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri sono chiamati alla vittoria per allontanare lo spettro dei playout, mentre gli emiliani coltivano ancora speranze playoff.si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Curi.: LE(3-5-2): Gori, Struna, Angella, Rosi, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Di Carmine, Matos. All. Castori(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Armellino, Gerli, Magnino, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. TesserIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HumbraLeon : KRISHAN. IL FIGLIO DEL SOLE #krishan #ilfigliodelsole #juanpomponio #firenze #genova #lecce #italia #Modena… - thevolleynews : Il calendario di Gara 5: a Perugia e Modena si gioca a Pasquetta - Astro22_Ran21 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 4 risultati: Trento passa 3-0 a Monza, chiude la serie sul 3-1 ed è la prima semifinalista. Milano… - tomori94_16 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 4 risultati: Trento passa 3-0 a Monza, chiude la serie sul 3-1 ed è la prima semifinalista. Milano… - ttear_rary : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 4 risultati: Trento passa 3-0 a Monza, chiude la serie sul 3-1 ed è la prima semifinalista. Milano… -

... battagliano fino alla fine per la promozione diretta cone Padova, le corazzate del girone,... La stagione però non è finita: c'è la Supercoppa di Serie C da giocare controe Bari, ......Cup dove partita dal 32esimi di finale dove ha eliminato la Ternana ha quindi fatto fuori il... In Serie B si recupera la partita- Reggina alle ore 20.15 per la 29esima giornata. Il ......45 Fortuna Sittard - FC Groningen 3 - 1 CALCIO - SERIE B 16:15- Cittadella 0 - 0 BASKET - ...00 Chieri -Volley 3 - 0 16:00 Casalmaggiore - Pinerolo 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile ...

PERUGIA-MODENA, I PRECEDENTI: CANARINI MAI VINCENTI IN ... Modena Sportiva

In totale sono sette le gare del Modena Volley decise con il golden set ... due anni fa nei quarti di Champions League contro Perugia, particolarmente dolorosa. Riccardo Cavazzoni ...Per quanto riguarda le celebrazioni, attraverso le pagine social e web, il Modena darà vita ad una piccola festa nella festa con contributi e video speciali. Il regalo più bello per Attilio Tesser ...